Presidio Fridays for Future a Ecomondo: "Stop greenwashing"

Rimini, 8 nov. - (Adnkronos) - - Presidio dei Fridays for Future Emilia Romagna all'ingresso di Ecomondo, la fiera della green economy in corso a Rimini. "Siamo qui per protestare contro il greenwashing delle aziende e per ricordare i dati allarmanti dell'inquinamento dell'aria nella Pianura Padana", dicono all'Adnkronos i ragazzi che oggi scioperano per il clima, seguendo il modello dell'attivista svedese Greta Thunberg.

"Le nostre vite valgono di più dei vostri profitti! Stop greenwashing", "Vogliamo bus elettrici nella città", "Più eco, meno ego" si legge sugli striscioni che i ragazzi hanno preparato per l'azione riminese.