E.Romagna: Delrio, 'vinceremo anche senza M5S'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Se il centrodestra prende l'Emilia Romagna è il segno di un radicamento del Paese di cui si deve prendere atto in modo profondo. Però io credo che noi vinceremo perché combatteremo casa per casa, palmo a palmo anche senza i Cinque stelle accanto”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, a 'Accordi e Disaccordi', sul Nove.

“Io già nel 2018 ero d'accordo, insieme all'ex segretario Pd Maurizio Martina - afferma - sull'andare a vedere tutte le carte anche con il Movimento 5 stelle, quanto meno per provarci, però non c'erano le condizioni. Adesso la direzione è quella, ma non è una direzione a tutti i costi. Ci deve essere chiarezza tra di noi perché i matrimoni durano se c'è chiarezza. Per adesso è un fidanzamento. Bisogna - conclude Delrio - che si chiariscano tra di loro perché non possono dire che stanno con noi, ma rimpiangono Salvini”.