Poste: PostePay, nuove soluzioni pagamento digitale per cittadini, imprese e Pa (2)

(Adnkronos) - La nuova offerta, che sarà lanciata all’inizio del 2020 in particolare per operatori commerciali e liberi professionisti, abilita nuove esperienze digitali veloci, semplici e sicure che vedono l’App Postepay elemento distintivo per i clienti, offrendo agli esercenti soluzioni di incasso innovative e convenienti per lo sviluppo del proprio business.

È stata infine svelata in anteprima la nuova versione della App Postepay, che in continuità con il percorso di integrazione mobile e pagamenti avviato lo scorso anno con Postepay Connect, consentirà di gestire anche tutti i servizi Postepay inclusi quelli di telefonia mobile.

Si rafforza così il ruolo di Poste Italiane al servizio della modernizzazione e digitalizzazione del Paese, attraverso la convergenza dei propri canali fisici e digitali al servizio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.