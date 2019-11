Ex Ilva: Unicredit sospende rate mutui e prestiti a dipendenti

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Dopo Intesa SanPaolo, anche Unicredit ha deciso di sospendere per un anno le rate dei finanziamenti per i dipendenti e i fornitori dell’azienda clienti della banca, "andando anche incontro ai suggerimenti pervenuti dalla Fabi e dall’Abi". In una nota, la banca spiega che "l’iniziativa conferma ancora una volta l’attenzione di Unicredit alle esigenze del territorio e della propria clientela in potenziale condizione di vulnerabilità finanziaria". Le domande di sospensione potranno essere presentate dagli interessati nelle filiali UniCredit.