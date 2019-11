Birra: arriva in Italia Lagunitas Sucks, bionda stagionale degli States

Roma, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È una bionda con carattere, dal gusto deciso e dalla personalità audace. Arriva dalla costa Est degli Stati Uniti d’America ed è pronta a lasciare il segno anche nel Vecchio Continente. Lagunitas Sucks, uno dei fiori all’occhiello del birrificio di Petaluma, diventa stagionale. La prima disponibilità sarà a novembre 2019. A portarla in Italia Dibevit Import, società che da 20 anni si dedica all’importazione e distribuzione di birre premium e speciali.

Lagunitas Sucks è nata per sostituire la 'sorella maggiore' Brown Shugga. Double Ipa americana, con 8% di alc. vol, Lagunitas Sucks è una birra dorata e dalla schiuma compatta e persistente.

"Lagunitas, con il suo carattere irriverente e anticonformista, è riuscito a entrare stabilmente nella top five dei birrifici americani. E la Sucks, così decisa e provocatoria, ne rispecchia tanto nel gusto quanto nel nome, l’essenza e la storia. Per questo, siamo felici di importarla in Italia in versione stagionale. Perfetta per dare un’ondata di grinta alle lunghe serate invernali, sempre al motto di 'Beer Speaks, People Mumble'". dichiara Davide Daturi, amministratore delegato di Dibevit Import.