Rifiuti: Barbagallo (Pd), 'voto segreto? Musumeci scappa con la palla'

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "La dichiarazione del presidente Musumeci, secondo cui il governo non si presenterà più in Aula fino a quando non verrà abolito il voto segreto, ricorda il ritiro delle nomine dei presidenti degli enti parco quando la prima commissione, qualche settimana fa, era in procinto di bocciarle. Insomma, nel momento in cui sta per perdere la partita, il presidente scappa via con pallone". Così il deputato del Pd all'Ars Anthony Barbagallo a proposito del voto segreto con cui Sala d'Ercole, nella seduta di mercoledì, ha bocciato l'articolo 1 del ddl di riforma dei rifiuti.

"Già all'articolo 1 il governo si è sottratto al confronto e, poi, com'era nell'aria, è andato ko al primo round - aggiunge - Ci chiediamo cosa accadrà quando si discuterà l'articolo 4 con il quale governo e maggioranza in Commissione hanno previsto di potere realizzare impianti in zone agricole e a tre chilometri di distanza dai centri abitati. Il Pd ha raccolto il pensiero delle tante comunità siciliane, fra queste Biancavilla e Misterbianco, che la pensano diversamente. Abbiamo predisposto un emendamento con il quale chiediamo di localizzare gli impianti in zone industriali e ad una distanza di almeno 5 chilometri dai centri abitati, escludendo eccezioni e norme di salvaguardia delle istanze presentate che, peraltro, provengono dai soliti noti. Eravamo e siamo sempre stati per un confronto sul merito della riforma. Ci auguriamo che il presidente Musumeci non fugga e faccia altrettanto".