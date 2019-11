Cattolica: Lucchetta (gruppo Agenti), 'bene 'tempestività Ferraresi e richiamo ai principi' (2)

(Adnkronos) - Da queste basi, sottolinea ancora Lucchetta, "possiamo ripartire ed affermare che la rete Agenti Cattolica, fatta da uomini e donne, legati ai valori fondanti quali solidarietà e cooperazione, forti dell’insediamento radicato sul territorio, che intraprendono a proprio rischio l’attività distributiva, per scelta, con Cattolica, possono nuovamente riprendere ad affrontare, per vincerle, le sfide ambiziose che il piano industriale ancora riserva".

La rete Agenti Cattolica, tra le più fidelizzate al brand rappresentato, ma non per questo disattenta alle opportunità che il mercato delle Imprese Assicurative offre, auspica "che il nuovo corso della Società, prosegua senza esasperazioni nel progetto di progressivo e veloce programma di rinnovamento delle dinamiche e dei processi distributivi previsti dal Piano, evitando pro futuro eccessive fughe in avanti, rappresentate da operazioni, magari all’insegna del rinnovamento, di evoluta finanza speculativa".

L’affezione al brand ed il senso di appartenenza, come testimoniano gli oltre 120 anni di storia della Compagnia che con gli Agenti, conclude Lucchetta, "ha superato difficili fasi economiche e sociali, sono da sempre sinonimi di garanzia e servizio per i clienti e di solidità e stabilità per la società stessa, ed a queste condizioni, potranno continuare ad esserlo anche per gli anni a venire".