Ex Ilva: Messina, 'senza accordo valutare nazionalizzazione'

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Se non fosse possibile raggiungere un accordo con Arcelor Mittal, "il governo dovrebbe valutare la possibilità di nazionalizzare l’Ilva anche se potenzialmente in contrasto con le norme comunitarie". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un'intervista a Bloomberg Tv. L’Ilva, spiega Messina, "è senza dubbio un asset strategico per il Paese. Non solo è una tema delicato in materia di ambiente, salute e occupazione dei lavoratori della città di Taranto e del Sud Italia, ma è anche un tema strategico, essendo il secondo produttore d’acciaio in Europa. Ritengo quindi fondamentale arrivare ad un accordo con Mittal".

L’opzione numero uno "resta trovare un accordo con Mittal, perché è una questione di reputazione per il Paese, significa che l’Italia è un luogo in cui si può investire e in cui si possono realizzare piani d’investimento", ma "se oggi non siamo in grado di raggiungere il piano A, allora bisogna passare al piano B, valutando anche una nazionalizzazione altrimenti si perde un asset strategico.