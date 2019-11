Ex Ilva: Consulta, 'su scudo penale quadro normativo cambiato, giudice valuti'**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - La Corte Costituzionale ritiene che a fronte dell'evoluzione del quadro normativo, "non può spettare che al giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate". Così la Corte Costituzionale motivando la decisione presa il 9 ottobre scorso che prevedeva di restituire gli atti al gip di Taranto in merito allo scudo penale.