Manovra: Cottarelli, 'è galleggiamento, su tagli spesa si può fare di più'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - La manovra "fa ben poco per rilanciare la crescita" è una manovra "di galleggiamento". Così il direttore dell'Osservatorio sui conti Carlo Cottarelli in audizione davanti le commissioni Bilancio riunite al Senato sulla manovra. Cottarelli ha rilevato che sulla spending review si può fare di più. "I tagli di spesa - dice - non sono basati su riforme strutturali, si stringe un po' la cinghia" ma ci sarebbe "spazio per rendere più efficiente la spesa per l'acquisto di beni e servizi".