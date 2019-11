Ciclismo: il 'Giro di Sicilia' arriva in Val di Noto

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - Cinque tappe, più un cronoprologo in apertura, pendenze che raggiungono i 7700 metri di dislivello e più tempo da dedicare alla scoperta dei luoghi e ad attività culturali. C'è tutto questo nel 'Giro della Sicilia' edizione 2020 (25 aprile-1 maggio) presentato oggi nella sede del Comune di Noto (Siracusa). Dopo le prime due edizioni svoltesi nell’area delle Madonie e dei Nebrodi e l'eccezionalità della 'tappa regina' 2019 con arrivo sull’Etna, la manifestazione ideata dall’Asd Gs Mediterraneo sotto l’egida della Federazione ciclistica italiana trasloca nella Val di Noto.

Obiettivo della manifestazione, che anno dopo anno continua a crescere in termini di consenso, è far conoscere aree di pregio naturalistico dell’Isola con le relative produzioni agroalimentari ed artigianali e, nel contempo, assicurare ai partecipanti l'aspetto agonistico. Novità di questa edizione sarà una dettagliata programmazione pomeridiana di attività culturali, ideata ad hoc, destinata agli atleti e alle famiglie che li accompagneranno. Anche quest’anno, testimonial della manifestazione, patrocinata da Ars, Regione siciliana e Comune di Noto, sarà Giampaolo Caruso, ex professionista e ideatore dei percorsi.