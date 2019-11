Alessandria: Conte, 'tutta Italia si stringe con affetto in giorno così triste'**

Funerali Vigili del Fuoco ad Alessandria, il racconto in 120 secondi

(Agenzia Vista) Alessandria, 08 novembre 2019 Funerali Vigili del Fuoco ad Alessandria, il racconto in 120 secondi Il racconto in 120 secondi dei funerali, che hanno avuto luogo presso il Duomo di Alessandria, per i tre Vigili del Fuoco che hanno perso la vita nell’esplosione di una cascina nel comune di Quargnento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev