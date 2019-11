Pagamenti: Mencarini, 'Nexi lancia due nuove carte per le aziende'

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Nexi lancia due nuove carte di credito commercial pensate per le attività delle aziende: Nexi Corporate Pay e Nexi Travel Account. E lo fa dal Salone dei Pagamenti di Milano. "Come Nexi -spiega Andrea Mencarini, direttore Digital Cards & Payments del gruppo- abbiamo lanciato sul mercato un nuovo scaffale di carte, non solo carte corporate, ma carte virtuali per i pagamenti business-to-business. I due prodotti nuovi sono la Nexi Corporate Pay e la Nexi Travel Account". Le nuove due soluzioni, sottolinea Mencarini, "consentiranno l’ottimizzazione del capitale circolante". Un consumatore, ad esempio, utilizza la carta di credito e l'addebito viene effettuato dopo 30 o 60 giorni.

"Lo stesso discorso avviene con un pagamento effettuato business-to-business, dove da una parte c’è un compratore e dall’altra un fornitore. Il fornitore ha un gateway per l’accettazione e dall’altra parte l’acquirente ha un portale corporate per la generazione di Pan virtuali", il primary account number della carta, "e quando arriva la fattura attraverso la soluzione pay-by-link, non dovrà fare altro che inserire il codice virtuale della carta e il pagamento è fatto". Il compratore, spiega Mencarini, "avrà pagato a 60 giorni, rispettando l’accordo verso il fornitore, ma in realtà a quei 60 giorni si aggiungeranno ulteriori 30 o 60 giorni di beneficio".