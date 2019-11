Ex Ilva: Furlan, 'sciopero segnale forte, azienda non può fare orecchie da mercante' (2)

(Adnkronos) - Proprio per questo, sottolinea il leader della Cisl, "il Governo deve sgombrare subito il campo dalla questione dello scudo penale. Il decreto legge è la strada più breve per togliere definitivamente dal tavolo quella questione che ha animato per tanto tempo il dibattito politico. Questo anche per impedire speculazioni da parte di Arcelor ed anche nella eventualità che altri soggetti si ritrovino nelle stesse condizioni. La certezza delle regole è una condizione imprescindibile per l’attuazione degli investimenti, soprattutto da soggetti internazionali. Non esiste oggi un piano B. Chi parla di altre soluzioni fa solo propaganda".

La scelta, adesso, aggiunge Furlan, "è tra salvare lo stabilimento ed il baratro. Speriamo che la dirigenza di ArcelorMittal abbia un sussulto di responsabilità di fronte all'appello di migliaia di lavoratori e cittadini di Taranto e degli altri siti industriali".