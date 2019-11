Manovra: Cottarelli, 'non mette paese riparo da shock'**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - La manovra "non mette i conti al riparo da shock mondiali". Così il direttore dell'Osservatorio sui conti Carlo Cottarelli in audizione davanti le commissioni Bilancio riunite al Senato sulla manovra, sottolineando che in caso di "uno shock che mandi l'Ue in recessione dell'1-2%", si eroderebbero l'avanzo primario che facilmente "diverterebbe deficit e quindi aumento debito".