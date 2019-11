Tv: deputate Pd, 'mai in trasmissioni con personaggi estrema destra'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Quello che è accaduto nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4 dove un personaggio inquietante di estrema destra si è permesso di lanciare gravi minacce agli altri ospiti, in particolare in questo caso contro una donna coraggiosa e contro i carabinieri, usufruendo di una vetrina nazionale è incredibile e inaccettabile. In trasmissioni come queste, dove invitano personaggi del genere, il Pd non deve mandare più nessuno dei suoi rappresentanti". Lo dicono in una nota le deputate Pd.