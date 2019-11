Antisemitismo: Malan, 'Di Maio non dia lezioni a Fi, Grillo citò Mein Kampf' (2)

(Adnkronos) - "Ben altro prosegue Malan- si può dire di Luigi Di Maio che guida il partito di Beppe Grillo, quello che ha dato della ‘vecchia p...’ a Rita Levi Montalcini, anche lei senatrice a vita e vittima della persecuzione nazista, e in più Premio Nobel, quello che ha detto ‘Io sono oltre Hitler’, quello che nel suo blog ha riportato un’ampia citazione dal Mein Kampf senza altro commento che il titolo ‘Una voce dal passato per capire il presente’, quello che ha parafrasato ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi per attaccare i suoi avversari politici, che ha pubblicato la foto artefatta del cancello di Auschwitz con la scritta ‘P2 macht frei’, che ha banalizzato la Shoah dicendo che ce ne sono una al mese o una all’anno, che ha detto ogni bene dell’Iran che rinnova ogni settimana il proposito di cancellare Israele dalla faccia della terra. E dov’era Di Maio quando ha atteso più di 24 ore per chiedere a un senatore del suo movimento di rimuovere il post che citava i protocolli dei Savi di Sion?"

"Risponda, Di Maio, alla mia interrogazione sul finanziamento di Ong palestinesi contigue al terrorismo da parte dell’agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo che è sotto la vigilanza del ministero degli Esteri da lui guidato".