Open Fiber: Gubitosi, 'in corso selezione fondo infrastrutturale per acquisizione'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - E' "in corso la selezione" di un fondo infrastrutturale "per la partecipazione all'acquisizione combinata di Open Fiber". Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nella conference call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre in merito all'operazione su cui il gruppo ha un confronto aperto con gli azionisti di Open Fiber (Cdp e Enel) per la creazione di una rete unica in fibra.