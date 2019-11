Maltempo: Veneto, nevica in montagna, stato di preallarme per le forti piogge

Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - Nevica abbondantemente sulla montagna veneta, ed anche la regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo si è svegliata stamane sotto una bianca coltre di neve.

E in conseguenza delle precipitazioni diffuse e persistenti in varie zone del Veneto, anche a carattere di rovescio o temporale, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, decretando lo stato di preallarme e di attenzione da oggi pomeriggio alle ore 8 di domani mattina, sabato 9 novembre in alcuni bacini idrografici.