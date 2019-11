Lombardia: Fermi e Fontana invitano Segre in consiglio regionale

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e il presidente della giunta regionale, Attilio Fontana, hanno invitato ufficialmente la senatrice Liliana Segre in Consiglio.

"Manifestandole solidarieta', stima e profondo rispetto per la Sua storia personale che La rende preziosa e insostituibile testimone della tragedia dell'Olocausto, siamo lieti di invitarLa a un incontro istituzionale in consiglio regionale, possibilmente in una data prossima alla commemorazione del Giorno della Memoria", scrivono.

L'invito fa seguito alla mozione urgente approvata martedì scorso dall'Aula consiliare regionale, che ha comunque respinto l'isittuzione di una commissione sull'odio e il razzismo.