Rdc: Di Piazza, ‘tempo per passare da assistenza a inclusione’

Lucca, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Sul reddito di cittadinanza, ci vuole il tempo necessario per passare alla seconda fase: da quella dell'assistenza, quindi, a quella dell’inclusione”. A dirlo, oggi, il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Stanislao Di Piazza, in occasione del Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’, in corso a Lucca al teatro Giglio, riferendosi al compito che deve svolgere il navigator nell'attuazione delle politiche attive collegate al reddito di cittadinanza.