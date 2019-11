Disney: utile -12,2% a oltre 11 mld di dollari in anno fiscale (2)

(Adnkronos/(Europa Press) - Il settore media della Disney ha aumentato i suoi ricavi annuali del 13%, raggiungendo 24.827 milioni di dollari (22.509 milioni di euro), compresa una crescita del 13% nei canali via cavo e del 14% nel settore radiotelevisivo. La divisione parchi per divertimenti ha aumentato il fatturato annuo del 6% a 26.225 milioni di dollari (23.776 milioni di euro), mentre il business degli studios è cresciuto dell'11% a 11.127 milioni di dollari (10.087 milioni di euro).

Nel quarto trimestre, l'utile netto di competenza Disney è sceso del 54,6% a 1.054 milioni di dollari (955 milioni di euro), con una crescita dei ricavi del 33,5% a 19.100 milioni di dollari (17.316 milioni di euro).

"Abbiamo passato gli ultimi anni a trasformare completamente The Walt Disney Company per concentrare le risorse dell'azienda e l'immensa creatività per offrire una straordinaria esperienza di consumo", ha sottolineato Robert Iger, presidente e Ceo della multinazionale.