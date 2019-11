Tim: azienda per cloud con investitore infrastrutturale, possibile quotazione**

Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - Nell'ambito dell'accordo siglato ieri con Google nei servizi cloud, Tim creerà separatamente una nuova azienda dove confluiranno i propri 22 data center: successivamente Tim inviterà un investitore infrastrutturale nel capitale per finanziare la crescita, con una potenziale quotazione futura "sulla falsa riga di quanto fatto con Inwit". E' quanto emerge dalle slide della presentazione prevista agli analisti dei risultati al 30 settembre approvati ieri dal Cda. Tim intende mantenere il controllo della società con una aspettativa di incremento di fatturato di 500 milioni al 2020 e di 1 miliardo al 2024 quando le attese ebitda raggiungeranno i 400 milioni. Dalla presentazione emerge che il mercato dei servizi cloud è atteso in crescita del 20% annuo e questa newco non avrà impatto sulle guidance dei capex.