Padova: Carabinieri restituiscono documenti storici all'Archivio di Stato (2)

(Adnkronos) - Infatti, i fondi archivistici Polcastro e Orsato erano stati dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto nel mese di gennaio 1977, e vennero acquistati nel 1994 dal Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della Soprintendenza archivistica della Toscana e destinati all’Archivio di Stato di Padova.

Le attività portate a termine in piena sinergia tra gli Enti interessati consentivano di assicurare e preservare i preziosi fascicoli, fino a permetterne la restituzione all’Archivio di Stato di Padova, dove saranno ricollocati nel fondo delle due storiche famiglie e così restituiti alla collettività per la pubblica fruizione e la ricerca.