Padova: Carabinieri restituiscono documenti storici all'Archivio di Stato

Padova, 8 nov. (Adnkronos) - I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito all’Archivio di Stato di Padova importanti documenti storici provenienti dagli archivi delle nobili famiglie Polcastro e Orsato, risultati sottratti dal fondo archivistico in epoca successiva al 1977.

Si tratta in particolare di dodici lettere indirizzate da Ottavio Polcastro al figlio Antonio (datate dal 2 febbraio 1605 al 15 luglio 1605), di una lettera indirizzata al magnifico messer Serenissimo Polcastro del 1° agosto 1538, di una lettera indirizzata ad Antonio Orsato del 12 marzo 1573 e di una lettera indirizzata a Hieronimo Polcastro del 18 luglio 1538.

L’eccezionale recupero scaturisce dall’esito di una collaborazione tra il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia Romagna. In particolare, l’Ente regionale di tutela in ambito librario e archivistico del MiBACT, nel corso di accurati accertamenti su una raccolta documentaria di proprietà di un privato, aveva rinvenuto numerosi fascicoli e lettere provenienti da vari fondi archivistici pubblici e privati sottoposti a vincolo. Le conseguenti indagini condotte dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, avevano di accertare che alcuni di questi risultavano provenienti dagli archivi delle famiglie Polcastro e Orsato, ora conservati presso l’Archivio di Stato di Padova, come confermato dalla Direzione di quell’Istituto, che, interessato a collaborare negli accertamenti, li aveva riconosciuti con assoluta certezza.