Mafia: Arci Sicilia in piazza per sostenere sindaco Troina

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - L'Arci Sicilia scenderà in piazza, domenica 10 novembre, a Troina, per ribadire il no alla mafia dei pascoli e il sostegno al sindaco di Troina Sebastiano Fabio Venezia. "L’Arci Sicilia si schiera al fianco del sindaco di Troina, da anni impegnato nella lotta contro la mafia dei pascoli - sottolinea il presidente di Arci Sicilia Salvo Lipari - Domenica saremo in piazza a sostegno del progetto 'Legalità di razza', il cui obiettivo è cercare di restituire al territorio un’opportunità di sviluppo. L’operato del sindaco Venezia è un esempio per tutti gli amministratori locali, la sua battaglia contro la mafia è anche la nostra battaglia. Domenica saremo presenti per manifestare il nostro sostegno".