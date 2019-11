Germania: a settembre esportazioni +1,5%

Wiesbaden, 8 nov. (Adnkronos/Europa Press) - Le esportazioni tedesche sono cresciute a settembre dell'1,5% rispetto al mese precedente, quando erano diminuite dell'1,8% a 114,2 miliardi di euro, mentre sono cresciute del 4,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo indicano i dati dell'Ufficio Federale di Statistica, Destatis. A settembre le importazioni tedesche sono state pari a 93 miliardi, l'1,3% in più rispetto al mese di agosto, in calo dello 0,5% e del 2,3% in più rispetto a settembre 2018.

Il surplus commerciale della Germania ha così raggiunto 21,1 miliardi di euro a settembre. In termini corretti, il saldo positivo è stato di 19,2 miliardi di euro.

Nei primi nove mesi dell'anno, le esportazioni tedesche sono state pari a 997,1 miliardi di euro, lo 0,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre le importazioni sono aumentate dell'1,9% a 828,3 miliardi.