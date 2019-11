Germania: a settembre esportazioni +1,5% (2)

(Adnkronos/Europa Press) - A settembre, le esportazioni tedesche verso l'Unione Europea (Ue) sono cresciute del 5,6% a 68,4 miliardi, mentre quest'anno sono state pari a 586,1 miliardi, lo 0,1% in più. Di queste, le vendite della Germania ai paesi dell'area dell'euro a settembre hanno raggiunto 43 miliardi, il 4,8% in più, e sono state pari a 371,3 miliardi da gennaio, lo 0,4% in più.

D'altro canto, gli acquisti tedeschi dai partner dell'Ue sono aumentati del 2,1% in settembre a 53,6 miliardi e nei primi nove mesi dell'anno a 476 miliardi. Nel caso della zona euro, le importazioni tedesche sono state pari a 34,4 miliardi in settembre, con un aumento dell'1,4%, e 310,4 miliardi tra gennaio e settembre, con un aumento del 2,2%.

Per quanto riguarda i paesi extracomunitari, le esportazioni tedesche sono cresciute del 3,2% a settembre a 45,7 miliardi, mentre le importazioni sono aumentate del 2,5% a 39,4 miliardi. Tra gennaio e settembre, gli acquisti tedeschi dai paesi extracomunitari sono ammontati a 411 miliardi e le importazioni a 352,4 miliardi, con un incremento annuo rispettivamente del 2,1% e dell'1,8%.