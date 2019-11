Antisemitismo: Mattarella, 'alternativa tra intolleranza e solidarietà non è retorica' (3)

(Adnkronos) - Mattarella ha ripreso una considerazione contenuta nella prolusione del professor Massimo Inguscio: "chi può immaginare, chi può comprendere come sarà il mondo del futuro? La risposta è illuminante, chiedete ai vostri bambini. Credo che le risposte dei bambini, per chi li sa ascoltare, interpretare, siano sotto gli occhi di tutti: cercare di avere una vita serena e quindi una convivenza serena, un modo sereno di stare insieme contro la chiusura egoistica e l'arroccamento egoistico, quello di avere un senso di responsabilità contro l'indifferenza e l'irresponsabilità".

"I bambini percepiscono quando vi è negli adulti senso di responsabilità e non indifferenza. Chiedono ancora, per chi li sa intendere, ed è facile comprendere i bambini, solidarietà, aiuto vicendevole contro l'intolleranza, l'odio, la contrapposizione. Non sono alternative retoriche ma estremamente concrete. I bambini dimostrano con queste sottolineature, con queste esigenze, con queste linee di indirizzo che forniscono, che non sono sogni. Nell'ultimo Capodanno mi sono permesso di dire che occorre non confinare i sogni all'età dell'infanzia, non sono sogni, sono indicazioni di comportamento".