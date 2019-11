Università: M5S, 'Regione assicuri risorse per alloggi studenti Palermo'

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - "Assurdo che a Palermo su 1300 richieste di alloggi per gli studenti universitari, l’Ersu possa soddisfarne appena 232. Siamo di fronte all’ennesima ingiustizia sociale, stavolta a carico degli studenti con basso reddito e ai quali va garantito il diritto allo studio. Condividiamo la protesta degli universitari e interverremo nelle sedi opportune perché la Regione assicuri le necessarie risorse". Così i deputati regionali del M5S Roberta Schillaci, Nuccio Di Paola, Giovanni Di Caro e Giampiero Trizzino che hanno chiesto un’audizione in commissione Ars, già fissata per martedì prossimo e alla quale saranno presenti gli studenti del Senato accademico, del Comitato spontaneo di mobilitazione studentesca (Csms), i vertici Ersu e l’assessore all'Istruzione Roberto Lagalla.

"Chiederemo ampie spiegazioni su quanto sta accadendo e soprattutto soluzioni veloci per assicurare le necessarie risorse, quindi gli alloggi a quanti ne hanno diritto - dicono - Siamo di fronte a una palese contraddizione: da una parte Regione assicura con una legge specifica il 'diritto allo studio', dall’altra dimostra il flop di questa stessa legge che resta lettera morta perché nei fatti questo diritto viene leso continuamente. Il governo regionale viaggia con una programmazione molto carente e con una gestione dove non si non riesce nemmeno a rincorrere l’emergenza".