Shoah: Fiano, 'pagherò io viaggio ad Auschwitz ragazzo Predappio'**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Chiamerò il sindaco di Predappio questa mattina. Se dal colloquio non scaturirà uno sbocco positivo per questa odiosa vicenda, anticipo già agli organizzatori del Treno della Memoria che pagherò io stesso il viaggio ad Auschwitz del ragazzo". Lo dice il deputato dem Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

"Basta parole. Quando le Istituzioni non sono in grado di assumersi le responsabilità che le spettano, allora servono anche i fatti e i comportamenti personali. Mi basta un iban. Quel ragazzo deve partire, la sua visita ad Auschwitz lo vaccinerà dall’odio per tutta la vita”.