Lavoro: assessore Donazzan, 'Vicenza capitale Nordest dell' imprenditorialità'

Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - “Un plauso all’Assessore con delega al lavoro del Comune di Vicenza Silvio Giovine, che ha compreso appieno la novità per cui i Comuni devono diventare sempre più interlocutori dinamici - e non passivi - delle politiche del lavoro, tanto più in una città che può vantare la più dinamica offerta universitaria inter-ateneo”. Così l’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro del Veneto Elena Donazzan dichiara a margine della seconda edizione di “Capitale NordEst” sul tema “Orientare all’autoimprenditorialità”, plaudendo all’entrata di Iuav in Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza con un corso sul design industriale. L’appuntamento si è svolto nella sede municipale di Palazzo Trissino, promosso da Esu Verona e Città di Vicenza.

I protagonisti erano tutti presenti alla tavola rotonda oggi in Sala degli Stucchi: da Carlo Alberto Formaggio, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, Luciano Vescovi, Presidente di Confindustria Vicenza, Giorgio Xoccato, Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, esponenti dell’Università degli Studi di Verona e di ESU Verona, rappresentata dal consigliere Stefano Peripoli.

“Quando con Tommaso Aiello, Presidente di Fondazione Emblema, affrontiamo il tema dei primati del Veneto - continua Donazzan - ricorre forte l’esigenza di una migliore rappresentazione di questo NordEst che ha certamente tra le proprie capitali economiche anche Vicenza.” “Abbiamo voluto focalizzare il tema dell’autoimprenditorialità, - conclude - proprio per stimolare i più giovani a mettersi in gioco verso quei percorsi di imprenditorialità tipici del genius loci che sta alla base del Veneto di oggi.”.