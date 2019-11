Antisemitismo: Mattarella, 'alternativa tra intolleranza e solidarietà non è retorica'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Se qualcuno arriva in un autobus a dire a una bambina di sette anni non sederti accanto a me perchè hai la pelle di colore differente; se è necessario" assegnare una scorta "ad una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno, ma che il male lo ha subito da bambina come Liliana Segre, vuol dire" che gli interrogativi relativi alle differenze tra "indifferenza, solidarietà, aiuto vicendevole" da un lato e "intolleranza e contrapposizione" dall'altro non sono "alternative retoriche e astratte ma estremamente concrete". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Campus biomedico.