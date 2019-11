Al via Forum nazionale Conflavoro Pmi 'Italia Economia & Lavoro'

Lucca, 8 nov. (Labitalia) - Al via, al teatro Giglio di Lucca, il Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’. Migliaia di imprenditori hanno deciso di partecipare all'evento per portare in primo piano le esigenze, le difficoltà e le proposte della piccola e media impresa del Paese.

Obiettivo del Forum, infatti, è sviluppare un confronto tra persone che hanno a cuore il bene del Paese e che intendono confrontarsi su temi di attualità, nella consapevolezza della funzione che riveste la politica economica nel processo di crescita nazionale.