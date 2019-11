Maltempo: a Venezia stamattina acqua alta a 1 metro e 10 cm

Venezia, 8 nov. (Adnkronos) - Acqua alta stamane in centro storico a Venezia e a Chioggia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che la marea ha raggiunto un massimo di 110 cm alle ore 9.10 a Punta della Salute e 106 cm a Chioggia alle 08.45.

La marea di oggi è stata causata dal passaggio di un rapido fronte perturbativo che ha innescato vento di scirocco nel nord Adriatico associato a bora nella Laguna di Grado e Venezia. La marea ha prolungato la propria permanenza oltre gli orari astronomici per il non previsto e temporaneo orientarsi della provenienza dei venti dai quadranti sud-orientali.

La possibilità dell’evento mareale era già stata anticipata dal Centro Maree a partire da martedì scorso. Mercoledì era stato diramato un comunicato stampa che confermava l’instaurarsi di condizioni meteo favorevoli al fenomeno dell’acqua alta. Giovedì 7 novembre è stato inviato il consueto sms. La marea di oggi ha fornito l’occasione per inaugurare il nuovo servizio informativo telegram che ha già raggiunto in poche ore qualche centinaio di iscrizioni. Per sabato mattina attorno alle ore 9.00 è previsto un massimo di 105cm. La marea potrà mantenersi su valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì l’arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici.