Ex Ilva: Barbagallo, 'no piano B ma facciano rispettare impegni'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Non ci deve essere un piano B ma il rispetto degli impegni". Così il leader Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro a Palazzo Chigi su ArcelorMittal. "Nazionalizzare? Una cosa è certa che in altri paesi come la Francia hanno sempre il 15% di imprese strategiche. Noi invece facciamo di tutto per renderci la vita difficile".