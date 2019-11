Ex Ilva: Landini, 'ripristinare scudo e riflettere su ruolo Cdp'**

Roma, 7 nov (Adnkronos) - Ripristinare lo scudo penale e riflettere su un eventuale ingresso di Cdp nella attuale società. Sono questi i punti che il leader Cgil Maurizio Landini ha sottolineato al governo nel corso dell'incontro a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal e la sua decisione di lasciare gli impianti dell'ex gruppo Ilva. "Serve dare un segnale e ripristinare lo scudo penale, facendo rivivere il decreto del 2015 che riguardava anche i Commissari e che aveva una caratteristica precisa, che valeva in generale, senza fare favori a nessuno con norme che prevedevano come in tutte le situazioni di crisi chi subentrasse non dovesse essere responsabile di cioò che non ha fatto.Mi sembra una cosa di buon senso", ha spiegato al termine dell'incontro con il Governo.