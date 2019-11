Ex Ilva: Ilva As, iniziativa improvvida e improvvisa, no basi giuridiche

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - La decisione di ArcelorMittal di retrocedere all'Ilva spa As i rami di azienda dell'ex gruppo Ilva e i suoi dipendenti è una iniziativa "improvvida e improvvisa in palese contrasto con le dichiarazioni di intenti collaborativi e le azioni comunicateci qualche giorno addietro". E' l'Ilva Spa in Amministrazione Straordinaria , per mano del direttore delle risorse umane, a rispondere così ai vertici di A.Mittal che conseguentemente hanno dato l'avvio alla procedura relativa all'ex art. 47.

"Non possiamo far altro che contestare ogni presunto, anche ipotetico, presupposto di fatto e di diritto, da voi asseritamente dedotto a fondamento della sopra citata Cessazione del contratto di affitto e, di conseguenza della retrocessione dei relativi rami di azienda ex art 47".

Per questo, prosegue la lettera, riteniamo "di non dover neppure evidenziare alcuna specifiche questioni non correttamente riportate nella comunicazione che abbiamo ricevuto".