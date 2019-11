Ex Ilva: Ilva As diffida A.Mittal da qualsiasi iniziativa cessione

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Vi diffidiamo dal voler desistere e, comunque, cessare i comportamenti sino ad oggi posti in essere e quelli preannunciati e, in particolare, dall'adottare qualsivoglia ulteriore azione di pregiudizio della tutela occupazione e reddituale dei dipendenti e dello strato degli impianti , riservandoci in difetto di ciò, nostro malgrado e senza ulteriore indugio, , di agire in ogni sede competente a tutela dei nostri diritti". Così, a quanto si apprende, l'Ilva spa in amministrazione straordinaria risponde in una lettera inviata ai vertici di ArcelorMittal alla decisione della multinazionale di retrocedere alla società i rami di azienda dell'ex gruppo Ilva e i suoi dipendenti.