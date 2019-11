Pd: Cuperlo, 'va ripensato in modo radicale, ma non a partire dal nome'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il nuovo Pd che uscirà dalla convention di Bologna avrà un nuovo nome? Il Pd va ripensato in modo radicale, ma non a partire dal nome. Se si parte dal nome non ne sortiamo”. Lo dice Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Pd e organizzatore della convention del partito che si terrà a novembre, a Bologna a Un Giorno da Pecora.

"Alla convention lanceremo una app, sarà una cosa seria, è un modo per convincere le persone che alla politica si può partecipare anche in modo diverso”, ha aggiunto Cuperlo a Rai Radio1.

Come vede questo governo 'giallorosso'? “Credo che per farlo funzionare bisognerebbe immaginarlo come fosse una cordata, dove è necessario esser legati l'uno con l'altro. Se tiri troppo la corda poi basta un alito di vento per romperla definitivamente”. Eppure sembra che sull'esecutivo non manchi il 'fuoco amico'...”Il fuoco amico non funziona, bisogna collaborare e cooperare altrimenti meglio andare a votare”.