Ex Ilva: Bersani, 'Conte chiaro con Mittal, problema non è scudo' (2)

(Adnkronos) - "Perché -aggiunge Bersani- se ad esempio e per ipotesi la vedessero come la vedo io, con tutti gli ammodernamenti e gli investimenti necessari, noi di quell’impianto abbiamo assolutamente bisogno. Non possiamo arrivare all’assurdo di essere gli unici in Europa che hanno la copertura dell’impianto minerario e poi non funziona la fabbrica! Su un asse così strategico per il paese bisogna mettere in conto qualsiasi cosa. Aggiungo che le grandi istituzioni costituzionali, il governo, la magistratura, ciascuno nella propria e assoluta autonomia, a fini istruttori devono parlarsi. Altrimenti qualsiasi investitore avrà l’impressione di andare in mezzo ai suoni".