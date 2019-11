Fisco: Spaziani Testa (Confedilizia), 'Parlamento intervenga per conferma cedolare negozi'

Roma 7 nov. - (Adnkronos) - "La riduzione dell’imposizione sui locali commerciali – se confermata – potrebbe incentivare la loro locazione, contribuire a vivacizzare l’economia locale e, al contempo, aumentare la sicurezza dei cittadini". Lo sottolinea Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia nell'audizione al Senato spiegando come proprio "alla luce di queste considerazioni, stupisce molto la mancata conferma – almeno in termini di rinnovo annuale – della norma contenuta nella legge di bilancio per il 2019". Per questo "si confida che il Parlamento voglia intervenire al fine di non interrompere un sistema, appena avviato, che non ha neppure avuto modo di esprimere le sue potenzialità".

"Con la manovra dello scorso anno - ricorda l'associazione - è stata avviato un sistema di tassazione sostitutiva dei redditi da locazione di immobili ad uso diverso dall’abitativo, attraverso l’introduzione di una cedolare secca per i soli contratti stipulati nell’anno 2019 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati. I motivi di tale – pur timida – misura, sono noti. Da alcuni anni, la redditività di tali beni si è fortemente ridotta, fino in molti casi ad annullarsi".