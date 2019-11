Salini Impregilo: Buia (Ance), 'progetto Italia non è operazione sistema'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Come più volte abbiamo detto e ribadito Ance non è contraria al rafforzamento di player nazionali e internazionali del settore ma al fatto che questa operazione, peraltro non di sistema, avvenga in condizioni non di mercato e con l’utilizzo del risparmio degli italiani". Ad affermarlo in una nota è Gabriele Buia, il presidente di Ance.

"Sorprende quindi la posizione favorevole espressa in una nota da Confindustria, alla quale Ance aderisce, dopo la contrarietà dichiarata in modo unanime dalle imprese aderenti alla nostra Associazione che rappresenta il settore senza distinzioni tra grandi, medie e piccole imprese", continua Buia.

"E’ nostro dovere tutelare tutte le imprese e garantire loro pari condizioni di partenza per crescere, aggregarsi e competere sul mercato e non avallare operazioni a vantaggio di pochi. Posizione questa che continueremo a ribadire con forza in tutte le sedi istituzionali e associative", conclude il presidente di Ance.