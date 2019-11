Milano-Bicocca, aule digitali e lauree blockchain agli Oscar dell’Istruzione

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Le aule digitali e le lauree in formato blockchain dell’Università di Milano-Bicocca in lizza per gli Oscar internazionali dell’Istruzione. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei “QS – Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni.

“Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning Lab e dedicata all’innovazione nel mondo dell’education. Giunto alla sesta edizione, l’evento coinvolge professori e delegati delle principali università, start-up nel settore Edtech – il settore delle nuove tecnologie per la formazione e l’apprendimento – e Chief innovation officer, ovvero i responsabili della gestione dei processi di innovazione delle aziende.

All’interno della kermesse vengono assegnati i “QS – Reimagine Education Awards” – gli Oscar internazionali dell’Istruzione – che premiano gli approcci più innovativi e utili a migliorare i risultati di apprendimento degli studenti e il placement dei laureati. Quest’anno le candidature sono state 1.507, provenienti da 39 nazioni diverse, un record per la manifestazione. Di questi solo il 15 per cento è stato selezionato per partecipare alla fase finale, che si terrà dall’8 al 10 dicembre a Londra. Sedici le categorie di premio, più tre riconoscimenti speciali per i quali sono stati messi in palio 50mila dollari americani – circa 45mila euro – in finanziamenti.

L’Università di Milano-Bicocca concorrerà con due progetti. Per la categoria “E-learning” presenterà le sue 140 aule digitali, allestite negli ultimi due anni. Aule multimediali, iperconnesse e dotate di tecnologie all’avanguardia: strumenti di presentazione e condivisione via Wi-Fi, proiettori laser Full Hd, prese elettriche per i device personali degli studenti, possibilità sia per gli studenti sia per i docenti di proiettare materiali da molteplici canali, strumenti di registrazione audio e video con la possibilità di mettere a disposizione degli studenti la videoregistrazione di ogni lezione, quasi in tempo reale.

In lizza invece nella categoria “Best Innovation in Blockchain Technology” è il sistema di certificazione digitale dei titoli di laurea basato su blockchain, adottato quest’anno in collaborazione con l’Università di Padova e il consorzio Cineca, per distribuire ai laureati certificazioni di laurea secondo il formato blockcerts avviato dagli M.I.T. Media Labs. I certificati di laurea blockcerts sono facilmente portabili e totalmente sicuri, al riparo da qualsiasi falsificazione e manomissione. La loro validità può essere verificata da chiunque in ogni parte del mondo, senza la mediazione degli uffici dell’università.

I laureati possono garantire l’autenticità e l’integrità del loro titolo di laurea a potenziali datori di lavoro e ad altre istituzioni in tutto il mondo, e non saranno mai più tenuti a spendere tempo e denaro per ottenere duplicati. Per le istituzioni accademiche, aziende e datori di lavoro diventa più facile e immediato verificarne la validità, con notevole risparmio di tempo e lavoro.