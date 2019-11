Conflitto interessi: Brescia, 'testo base in tempi brevi'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Dopo aver raccolto i contributi istituzionali di Anac e Antitrust, si è aperta oggi una nuova fase del ciclo di audizioni sulle proposte di legge sul conflitto d’interessi. Anche associazioni e realtà della società civile sono state chiamate in commissione per scrivere insieme una nuova legge. Abbiamo ascoltato l’associazione 'Riparte il Futuro' che in due mesi ha raccolto più di 15mila firme per chiedere al Parlamento un intervento chiaro e efficace. Dal loro impegno arriva la spinta per superare i fallimenti del passato e frenare la corruzione”. Lo dichiara Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento.

“Nelle prossime settimane ascolteremo anche Transparency International e altri esperti. Le audizioni termineranno entro la fine di novembre e in tempi brevi sarà presentato il testo base", aggiunge Brescia.