Dea Capital: utile netto terzo trimestre scende a 6,5 mln

Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - L'utile netto di gruppo di Dea Capital nel terzo trimestre è pari a 6,5 milioni di euro, in calo rispetto ad un utile di 6,9 milioni di euro registrato nel terzo trimestre 2018. Dea Capital al 30 settembre presenta asset under management e commissioni attive in crescita rispetto al terzo trimestre 2018, rispettivamente a 11.800 milioni di euro (+360 milioni di euro) e 47,2 milioni di euro (+4,7%). E' quanto emerge dal resoconto intermedio di gestione approvato dal cda.

Dea Capital Alternative Funds Sgr ha fatto registrare un incremento degli Aum per circa 300 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, con un incremento delle commissioni di gestione di oltre 3 milioni di Euro. E, ancora, Dea Capital Real Estate ha incrementato gli Aum per circa 60 milioni di Euro, con l’avvio di 8 nuovi fondi che hanno più che bilanciato l’impatto dell’attività di valorizzazione degli asset in portafoglio.