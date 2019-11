G8: continua in Francia mobilitazione su caso Vecchi, scrittore Vuillard 'liberarlo'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - "La nostra preoccupazione - rileva lo scrittore francese - è forte. Nel mondo, in Francia e anche in Italia, siamo in un periodo storico sfavorevole alle libertà pubbliche. Il diritto a manifestare è sempre più regolato, in Francia è diventato difficile assistere alle udienze al Tribunale soprattutto dopo l'ondata di terrorismo. Le nostre libertà pubbliche, che prevedono anche il diritto di manifestare, vengono sempre più limitate. E' da 20-30 anni che assistiamo a questo fenomeno che si è accelerato dopo l'11 settembre 2001. Auspichiamo che questo quadro preoccupante non abbia conseguenze sulla decisione che la Corte prenderà", sostiene Vuillard. "Quello che è importante è che i giudici possano decidere liberamente e auspichiamo che abbiano il coraggio di interpretare la legge nel modo giusto".

Vuillard punta il dito sulla questione del principio della doppia incriminazione per fatti precedenti all'istituzione dei mandati europei. Queste condanne, aggiunge lo scrittore, "per devastazione e saccheggio sono contrarie ai principi generali del diritto. Una persona non può essere condannata in questo modo solo perché ci sono stati disordini durante una manifestazione. È una legge dubbia e i fatti riscontrati nei confronti di Vecchi sembrano tutt’altro che inconfutabili".

L’articolo 419 del codice penale, quello che prevede appunto, il reato di devastazione e saccheggio, prevede che 'chiunque (...) commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico'.