Ex Ilva: Tabacci, 'governo si impegni in confronto duro'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Questo dibattito parlamentare appare molto inadeguato e non fornisce una risposta all'altezza di questo passaggio cosi' difficile non solo per economia ma anche per la dignità del Paese e vorrei dire alla Lega che avrebbe potuto evitare la strumentale sceneggiata" fatta in aula. Lo dice Bruno Tabacci in aula dopo l'informativa del ministro Stefano Patuanelli su Ilva.

"Ora il governo si impegni in un confronto duro perchè i contratti vanno rispettati. E comunque, una volta accertate le reali intenzioni di Mittal, il governo non può rinunciare alla produzione siderurgica perno dell'industria manifatturiera del nostro Paese".