Ex Ilva: Epifani, 'presenza pubblica unica strada se Mittal se ne va'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "lo vorrei fare una domanda a chi oggi gestisce l'azienda: ma 12 mesi fa fanno un accordo sindacali in cui assumono più occupati dell'accordo precedente, ma cosa è cambiato in questi 12 mesi per arrivare a 5mila esuberi oggi? Dodici mesi in cui non è stato fatto alcun investimento. E allora viene da chiedersi: non è che Mittal si è voluto prendere Ilva per togliere un concorrente di mezzo?". Lo dice in aula alla Camera Guglielmo Epifani a nome di Leu dopo l'informativa del ministro Stefano Patuanelli su Ilva.

Se la vicenda con Mittal dovesse chiudere, "il Paese chiederà i danni" ma andrà trovata "un'altra strada che non potrà che essere una rinnovata e qualificata presenza pubblica perché siamo di fronte a un asset fondamentale per il Paese".