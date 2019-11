Ex Ilva: Delrio, 'per governo prova di forza e di coraggio'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori". Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera.

Questa per il governo "è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo posto di lavoro perché il lavoro viene prima di qualunque calcolo di partito. Il coraggio di difendere la produzione industriale e la coesistenza tra industria e ambiente. Questo governo deve indicare nuove vie di sviluppo". "Taranto è una speranza per l'Italia. Noi ci siamo, non facciamo morire questa speranza, non lasceremo che questa speranza muoia".